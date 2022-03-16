С 16 июня в Индии открываются музеи и памятники

16:21 16 июня Киев, Украина

Правительство Индии приняло решение с 16 июня открыть для посещения исторические памятники и музеи, которые два месяца не работали из-за вспышки коронавируса в стране.

Соответствующий приказ издала Археологическая служба Индии (ASI), сообщает Hindustan Times.



Согласно приказу, принимать туристов и посетителей смогут 3 693 памятника и 50 музеев по всей стране, которые были закрыты примерно на два месяца из-за пандемии COVID-19.



В то же время посетители должны соблюдать противоэпидемические мероприятия. В частности, в Тадж-Махал будут пускать не более 650 человек в день. На входе у них будут проверять температуру и наличие защитных масок.



По данным Worldometer, с начала пандемии в Индии зафиксировано более 29,6 млн случаев коронавируса, более чем 379,6 тыс. умерли, выздоровели 28,3 млн человек.



Индия занимает второе место после США по количеству инфицированных.