Рязань: масштабный пожар в торговом центре

20:26 12 ноября Киев, Украина

Крупное возгорание произошло на северо-западе от центра Рязани в ТРЦ "М5 Молл", площадь возгорания составила более 500 квадратных метров.





Очевидцы пожара опубликовали видео происшествия в соцсетях.

На кадрах видно, что очаг возгорания довольно крупный – из поврежденной крыши вырывается большое пламя, наблюдается сильная задымленность из-за сгорания пластиковых деталей.

Свидетели утверждают, что огонь в считаные минуты охватил огромную территорию ТРЦ, в результате чего внешняя стена рухнула. На место происшествия прибыли спасатели – более десятка техники. Вскоре пожар был ликвидирован.

По данным управления МЧС жертв и пострадавших среди посетителей и персонала торгового центра нет, из горящего здания эвакуировано более 250 человек. Причину возгорания еще предстоит установить.