Ряды конкурентов Лукашенко редеют

17:57 14 Июль Киев, Украина

Основной конкурент Александра Лукашенко не сможет участвовать в предвыборной гонке, экс-председателю правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты. Отказ мотивирован несоответствиями в его декларации о доходах и финансированием его предвыборной кампании иностранным государством.

Об этом сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Также в ЦИК отказали в регистрации Валерию Цепкало из-за того, что ему не удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей.



При этом Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Светлану Тихановскую, которая тоже считается одним из основных оппонентов Лукашенко. По данным сайта tut.by, в документах Тихановской был найден недочет - она не указала, что в собственности ее мужа, который также собирался баллотироваться в президенты, но оказался под арестом, есть дом в Гомельской области. Однако члены ЦИК решили не отказывать ей в регистрации.



По заявлению Центризбиркома, в декларации бывшего главы правления "Белгазпромбанка" не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от нескольких фирм, находящихся под его контролем. Глава ЦИК сказала, что Бабарико создал организованную преступную группировку и занимался выводом средств за рубеж и подчеркнула, чиновник утаил по меньшей мере 458 тысяч долларов.



