Рядом со столицей Грузии вспыхнул лесной пожар на горе Шавнабада

14:57 29 августа Киев, Украина

Около суток в Грузии борются с лесным пожаром, вспыхнувшим на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси.

Об этом сообщает портал Новости-Грузии в понедельник, 29 августа.



Указано, что возгорание произошло днем 28 августа в нескольких километрах от стратегического объекта – базы департамента по спецпоручениям Министерства внутренних дел. Огонь быстро распространился по склону и достиг трассы Тбилиси-Рустави.



Клубы дыма хорошо видны из центра Тбилиси. Жители города жалуются на плохое качество воздуха из-за пожара.



К утру 29 августа пожар локализовали, но борьба с очагами горения еще продолжается. Задействован один из турецких самолетов, который до этого помогал тушить пожар в Боржомском ущелье.



На днях Служба по чрезвычайным ситуациям Грузии сообщала об угрозе лесных пожаров из-за жары и сильного ветра. По прогнозам, такая погода может продержаться еще несколько дней.