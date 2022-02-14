"Ряд глобальных факторов": в США объяснили отказ от введения санкций против СП-2

22:15 20 Май Киев, Украина

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки прокомментировала отказ США вводить санкции против Северного потока-2 и ее руководителя.

"Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?", – возразила она журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству газопровода, но не делают этого.

Об этом Джен Псаки сказала на брифинге в четверг, 20 мая.



По словам Псаки, Вашингтон предпринимал необходимые меры, чтобы показать свое негативное отношение к проекту.

"Мы продолжали демонстрировать, что мы считаем это плохой идеей, плохим планом, мы также предприняли действия в последние несколько дней, которые были направлены на то, чтобы четко это показать", – заявила Псаки.

Пресс-секретарь признала, что США руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией, а также учитывали ряд "глобальных факторов", когда принимали решение отказаться от использования санкций в отношении компании NordStream2 AG.