Ряд европейских стран заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для рф

13:47 31 августа Киев, Украина

Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.



Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония требуют от Европейской комиссии ужесточить визовую политику в отношении россии.



До того момента, когда всеобщее решение не будет принято, страны Восточной Европы намерены самостоятельно ограничить въезд для граждан россии.