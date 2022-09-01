Ряд европейских стран заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для рф

Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение.
Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.
Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония требуют от Европейской комиссии ужесточить визовую политику в отношении россии.
До того момента, когда всеобщее решение не будет принято, страны Восточной Европы намерены самостоятельно ограничить въезд для граждан россии.
Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония требуют от Европейской комиссии ужесточить визовую политику в отношении россии.
До того момента, когда всеобщее решение не будет принято, страны Восточной Европы намерены самостоятельно ограничить въезд для граждан россии.
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