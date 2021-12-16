Румыны вышли на акции протеста против ужесточения карантина

В крупных городах Румынии прошли акции протеста против усиления карантинных ограничений. Акции прошли мирно, без задержаний и препятствованией со стороны полиции.
Об этом сообщает Mediafax в понедельник, 29 марта.
Протесты прошли в ночь на понедельник в Бухаресте, Тимишоаре, Константе и других городах страны. Там с воскресенья ужесточили карантин, в частности, ввели комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 ранее.
В столице акция протеста началась на Университетской площади, а затем сотни протестующих направились к площади Победы, где находится здание правительства.
Колонну демонстрантов сопровождала полиция, но не препятствовала, несмотря на запрет на массовые собрания. При этом участники протестов были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Они также скандировали лозунги, направленные против правительства и ограничительных мер. Акция закончилась около четырех часов утра.
Протесты прошли в ночь на понедельник в Бухаресте, Тимишоаре, Константе и других городах страны. Там с воскресенья ужесточили карантин, в частности, ввели комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 ранее.
В столице акция протеста началась на Университетской площади, а затем сотни протестующих направились к площади Победы, где находится здание правительства.
Колонну демонстрантов сопровождала полиция, но не препятствовала, несмотря на запрет на массовые собрания. При этом участники протестов были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Они также скандировали лозунги, направленные против правительства и ограничительных мер. Акция закончилась около четырех часов утра.
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