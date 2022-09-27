Румыния запретила въезд русским пропагандистам на выборы главы органа ООН

19:12 26 сентября Киев, Украина

Румынию, пресс-секретарь МИД рф Мария Захарова, обвинила в нарушении Устава и Конвенции Международного союза электросвязи (МСЭ) за отзыв виз 14 членов делегации, которые должны были принять участие в мероприятии.

Об этом сообщает Romania Insider, 26 сентября.



Министерство иностранных дел Румынии, в свою очередь, заявило, что эти 14 человек, журналисты российских СМИ, были не надлежащим образом уведомлены как российские официальные лица.



Россия утверждает, что цель решения Румынии - повлиять на шансы российского кандидата на должность генерального секретаря МСЭ. Российский кандидат баллотируется против кандидата от США.



В ответ румынское министерство уточнило, что въездные визы были предоставлены всем должностным лицам, определенным российской федерацией как члены официальной делегации этого государства на конференции МСЭ в Бухаресте. Речь идет о 17 визах.

"Обвинения российской стороны, согласно которым эта мера имела целью повлиять на шансы российского кандидата быть избранным на руководящую должность в организации, абсолютно абсурдны и явно необоснованны", - также передали в МИД Румынии.

В выборах руководителя Международного союза электросвязи участвуют два кандидата - американка Дорин Богдан-Мартин и россиянин Рашид Исмаилов.