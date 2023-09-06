Румыния усиливает защиту своего воздушного пространства

17:57 06 сентября Киев, Украина





Спину отметил, что министр обороны Румынии, Анджел Тилвар, лично посетил районы вблизи Дуная, граничащие с Украиной, и подтвердил обнаружение "фрагментов, которые, возможно, являются частями дрона". Вместе с главой Минобороны в данное место отправились также командующий воздушными силами и начальник штаба обороны Румынии. После серии атак со стороны россии на украинские порты на Дунае и инцидента с падением "Шахедов" на румынскую сторону, Румыния ужесточает меры защиты своего воздушного пространства. Эту информацию подтвердил представитель Министерства обороны Румынии, Константин Спину, в интервью Digi24.Спину отметил, что министр обороны Румынии, Анджел Тилвар, лично посетил районы вблизи Дуная, граничащие с Украиной, и подтвердил обнаружение "фрагментов, которые, возможно, являются частями дрона". Вместе с главой Минобороны в данное место отправились также командующий воздушными силами и начальник штаба обороны Румынии.

"Следователи из Министерства национальной обороны, которые проводили исследования на территории несколько дней, вечером сообщили о нахождении серии фрагментов, которые могут быть ассоциированы с элементами беспилотника. Начато собирание доказательств, исследование в лабораторных условиях. Мы стремимся точно установить происхождение, дату прибытия этих фрагментов на румынский берег Дуная. Расследование только начинается", - подчеркнул Спину.



Он также уточнил, что эти фрагменты могут быть связаны как с недавними атаками россии на Измаил, произошедшими три дня назад, так и с более ранними событиями.