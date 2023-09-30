Румыния усиливает ПВО на границе с Украиной из-за атаки "шахедов" — Reuters

16:28 29 сентября Киев, Украина

Румыния перемещает средства противовоздушной обороны ближе к своим населенным пунктам на Дунае на границе с Украиной, где российские беспилотники атакуют зерновые объекты, а также увеличивает в этом районе количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.



Эти меры вместе с развертыванием четырех дополнительных истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны являются признаком роста обеспокоенности Румынии и альянса НАТО тем, что война может перекинуться на ее территорию.



Вскоре после выхода из "зернового соглашения" рф начала обстреливать украинские порты Измаил и Рени, расположенные через Дунай от Румынии.



Отдельные инциденты с падением частей дронов в Румынии подчеркивают риск недоразумения между россией и НАТО, побуждая румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом районе для защиты гражданского населения, сообщили два анонимных источника агентства.



Армия построила два бомбоубежища в небольшом поселке Плауру, всего в нескольких сотнях метров от Измаила, а жители близлежащих сел получают оповещения на мобильные телефоны, когда обнаруживаются российские беспилотники, следующие в их направлении.



В прошлую пятницу министерство обороны Румынии сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолета F-16 Fighting Falcon американской разработки прибыли на военную авиабазу Борча, расположенную примерно в 150 км к югу от Измаила.