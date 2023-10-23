Румыния создает самый большой заповедник дикой природы на континенте

В Румынии создают самый большой национальный парк Европы для защиты 100 тысяч гектаров дикой природы, а также для развития туризма в поддержку местных общин.
Об этом пишет The Guardian.
Регион Трансильвании считается одним из самых диких мест Европы. Бурые медведи, волки и рыси бродят по лесистым склонам холмов. Также там недавно появились зубры после 200-летнего отсутствия. Дикий заповедник площадью 101 000 гектаров планируют создать посреди этого места. Он должен стать вроде "европейского парка Йеллоустоун".
Регион Трансильвании считается одним из самых диких мест Европы. Бурые медведи, волки и рыси бродят по лесистым склонам холмов. Также там недавно появились зубры после 200-летнего отсутствия. Дикий заповедник площадью 101 000 гектаров планируют создать посреди этого места. Он должен стать вроде "европейского парка Йеллоустоун".
С момента основания FCC* биологи-основатели Кристоф и Барбара Промбергер, команда филантропов и защитников природы собирали средства для покупки лесов, чтобы прекратить вырубку, а также покупали территории для восстановления лесов.
Выкупили 26 900 гектаров леса и пастбищ и высадили более 4 миллионов саженцев. Рейнджеры FCC патрулируют 75 000 гектаров, что также привело к прекращению вырубки в соседних лесах. Еще одним инновационным шагом стала ассоциация FCC, купившая права охоты на дополнительные 78 000 гектаров, чтобы защитить дикую природу от охотников за трофеями.
*FCC Environment Romania SRL, часть FCC Group из Испании, соответственно, ее подразделения по охране окружающей среды и подгруппы FCC Environment CEE.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии