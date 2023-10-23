Румыния создает самый большой заповедник дикой природы на континенте

15:06 23 октября Киев, Украина

В Румынии создают самый большой национальный парк Европы для защиты 100 тысяч гектаров дикой природы, а также для развития туризма в поддержку местных общин.





Регион Трансильвании считается одним из самых диких мест Европы. Бурые медведи, волки и рыси бродят по лесистым склонам холмов. Также там недавно появились зубры после 200-летнего отсутствия. Дикий Об этом пишет The Guardian.Регион Трансильвании считается одним из самых диких мест Европы. Бурые медведи, волки и рыси бродят по лесистым склонам холмов. Также там недавно появились зубры после 200-летнего отсутствия. Дикий заповедник площадью 101 000 гектаров планируют создать посреди этого места. Он должен стать вроде "европейского парка Йеллоустоун".

"Идея состоит в том, чтобы создать парк, который будет не только защищать леса и дикую природу, но и поддерживать местные общины в экотуризме и бизнесе, что будет способствовать развитию природы", - рассказывает проводник парка Резван Думитрич.

С момента основания FCC* биологи-основатели Кристоф и Барбара Промбергер, команда филантропов и защитников природы собирали средства для покупки лесов, чтобы прекратить вырубку, а также покупали территории для восстановления лесов.



Выкупили 26 900 гектаров леса и пастбищ и высадили более 4 миллионов саженцев. Рейнджеры FCC патрулируют 75 000 гектаров, что также привело к прекращению вырубки в соседних лесах. Еще одним инновационным шагом стала ассоциация FCC, купившая права охоты на дополнительные 78 000 гектаров, чтобы защитить дикую природу от охотников за трофеями.

*FCC Environment Romania SRL, часть FCC Group из Испании, соответственно, ее подразделения по охране окружающей среды и подгруппы FCC Environment CEE.