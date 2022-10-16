Румыния работает над восстановлением карпатской железной дороги

21:28 13 октября Киев, Украина

В Румынии восстановлен первый участок железнодорожного пути от города Валя Вышеулуй до украинской границы в Карпатах, сообщило местное издание Hotnews.



Отмечается, что на линии заменили около 1400 шпал и насыпали 400 тонн щебня.



Это первый участок на территории Румынии, необходимый для восстановления карпатской железной дороги, которая позволит улучшить сообщение с Украиной, а в перспективе – пустить поезда из Ивано-Франковска в Ужгород.



Украинские участки Рахов - Берлебаш - госграница (19,3 км) и Тересва – госграница (1,1 км) были отремонтированы в конце лета.



Румыния в ноябре собирается завершить работу на участке госграницы - Кимпулунг-ла-Тиса - Сигет Мармацией и начать ремонт на центральном участке Сигет Мармацией - Валя Вышеулуй.



Когда будет возобновлено движение поездов, пока неизвестно.



Железнодорожное сообщение на этих участках было приостановлено в середине 2000-х.