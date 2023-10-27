Румыния продолжает борьбу за вступление в Шенгенскую зону

11:51 27 октября Киев, Украина

Румыния продолжает участвовать в переговорах о своем вступлении в Шенгенскую зону, но реальность такова, что зона свободного передвижения больше не функционирует.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил это мнение перед началом заседания Европейского совета, как сообщает Euractiv.

Румыния стремится присоединиться к Шенгену, но ее намерения блокируют вето со стороны Австрии, которая ссылается на увеличение миграционных потоков и призывает Бухарест предпринимать дополнительные шаги по урегулированию этой ситуации.
"Мы прекрасно знаем, что соответствуем всем критериям Шенгенской зоны", - отметил президент Йоханнис в Брюсселе.
Однако он также подчеркнул, что "Шенгенская зона больше не функционирует".
"Шенген уже не работает в полную силу и по существу перестал существовать, поскольку многие страны, включая некоторые в Центральной Европе, временно закрыли свои границы из-за миграционных потоков", - заявил Йоханнис.
Он также подчеркнул, что обсуждение возможности вступления Румынии в зону свободного передвижения становится всё более сложным, а позиция Австрии по вопросу расширения Шенгена вызывает "по меньшей мере, недоумение".