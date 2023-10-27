Румыния продолжает борьбу за вступление в Шенгенскую зону

Румыния продолжает участвовать в переговорах о своем вступлении в Шенгенскую зону, но реальность такова, что зона свободного передвижения больше не функционирует.
Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил это мнение перед началом заседания Европейского совета, как сообщает Euractiv.
Румыния стремится присоединиться к Шенгену, но ее намерения блокируют вето со стороны Австрии, которая ссылается на увеличение миграционных потоков и призывает Бухарест предпринимать дополнительные шаги по урегулированию этой ситуации.
Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил это мнение перед началом заседания Европейского совета, как сообщает Euractiv.
Румыния стремится присоединиться к Шенгену, но ее намерения блокируют вето со стороны Австрии, которая ссылается на увеличение миграционных потоков и призывает Бухарест предпринимать дополнительные шаги по урегулированию этой ситуации.
Однако он также подчеркнул, что "Шенгенская зона больше не функционирует".
Он также подчеркнул, что обсуждение возможности вступления Румынии в зону свободного передвижения становится всё более сложным, а позиция Австрии по вопросу расширения Шенгена вызывает "по меньшей мере, недоумение".
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