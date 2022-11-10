Румыния получит $3 млрд от США для строительства двух ядерных реакторов

11:17 10 ноября Киев, Украина

Румыния объявила, что Соединенные Штаты предоставят финансирование на сумму более 3 миллиардов долларов для строительства двух новых ядерных реакторов. Строительство, как ожидается, начнется в начале следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, сообщает Euractiv.



Финансирование будет предоставлено Экспортно-импортным банком (EXIM), базирующимся в Вашингтоне, что позволит Румынии покрыть "около трети суммы, необходимой для строительства двух реакторов" на АЭС в Чернаводе.



По словам Чукэ, остальное необходимое финансирование будет получено за счет других источников финансирования.



Отмечается, что Чернавода - единственная атомная электростанция в Румынии, построенная по канадской технологии и работающая с 1990-х годов. Два реактора общей мощностью 1400 МВт покрывают примерно пятую часть потребности страны в электроэнергии.



Строительство двух дополнительных ядерных реакторов в Чернаводе должно начаться в марте/апреле 2023 года и, как ожидается, будет завершено в 2030 году.



Как сообщается, что шесть европейских компаний - GDF Suez, Iberdrola, CEZ, RWE, Enel и ArcelorMittal - сначала взяли на себя обязательства по проекту в 2008 году, прежде чем выйти из него одна за другой из-за неопределенности. Кроме того, Бухарест также разорвал соглашение о финансировании с группой China General Nuclear Power Corporation (CGN) в 2020 году на фоне недоверия к китайским инвестициям в Европе.