Румыния планирует купить у Турции 18 боевых беспилотников Bayraktar TB2 с оборудованием на общую сумму 300 млн евро.
Об этом сообщает Digi24.
Минобороны Румынии предлагает парламенту согласовать такую закупку.
Речь идет о 18 дронах и сопроводительном оборудовании. Стоимость комплекса Bayraktar TB2 зависит от комплектации и может колебаться от одного млн до пяти млн долларов.
Сейчас у румынской армии нет на вооружении ни одного беспилотника Bayraktar.
Минобороны Румынии предлагает парламенту согласовать такую закупку.
Речь идет о 18 дронах и сопроводительном оборудовании. Стоимость комплекса Bayraktar TB2 зависит от комплектации и может колебаться от одного млн до пяти млн долларов.
Сейчас у румынской армии нет на вооружении ни одного беспилотника Bayraktar.
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