16:41 01 сентября Киев, Украина

Румыния планирует купить у Турции 18 боевых беспилотников Bayraktar TB2 с оборудованием на общую сумму 300 млн евро.

Об этом сообщает Digi24.



Минобороны Румынии предлагает парламенту согласовать такую закупку.



Речь идет о 18 дронах и сопроводительном оборудовании. Стоимость комплекса Bayraktar TB2 зависит от комплектации и может колебаться от одного млн до пяти млн долларов.



Сейчас у румынской армии нет на вооружении ни одного беспилотника Bayraktar.