Румыния объявляла воздушную тревогу из-за обстрелов юга Одесской области

14:55 13 сентября Киев, Украина





Об этом сообщило Министерство обороны. В связи с постоянными обстрелами юга Одесской области и случаями падения обломков дронов в соседней стране, Министерство обороны Румынии объявило воздушную тревогу в конкретных районах округов Тулча и Галац.Об этом сообщило Министерство обороны.

"Министерство обороны в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку в районах своей ответственности. После обнаружения групп беспилотников, направлявшихся к украинским портам, Министерство обороны Румынии связалось с Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям и объявило воздушную тревогу в конкретных районах округов Тулча и Галац, которые находятся неподалеку от места потенциальных рисков. Состояние воздушной тревоги в этих районах завершилось в 05:00", - гласит официальное сообщение.

Также поступили телефонные звонки через службу 112 о возможных случаях падения беспилотных аппаратов в районе между населенными пунктами Нуферу, Малкоци и Валя Нукарилор, округ Тулча. В настоящее время эта информация проверяется вооруженными силами соседней страны.