Румыния хочет потребовать компенсацию за ущерб из-за отказа в Шенгене

Бухарест рассматривает возможность потребовать компенсацию за убытки, понесенные перевозчиками из-за отказа присоединения Румынии к Шенгенской зоне.
Министр транспорта Румынии, Сорин Гриндяну, выразил эту позицию, подчеркнув, что страна инвестировала значительные средства в обслуживание своих восточных национальных дорог, которые стали подвергаться износу из-за увеличившегося потока грузовиков из Украины.
В ходе выступления на телеканале Prima TV, Гриндяну обратился к комиссару Европейского союза Адини Велеану, выразив свою позицию о необходимости оценки убытков, которые несут перевозчики, и предложил, что Румыния должна будет требовать компенсацию.
Он также отметил, что невхождение в Шенген оказывает существенное воздействие на экономику страны и составляет примерно 2% ВВП, хотя точная сумма будет установлена после обсуждений между представителями Министерства транспорта и перевозчиками.
Депутат Европарламента от партии "Союз спасения Румынии" Влад Георге также выразил интерес к вопросу компенсации, особенно в контексте Австрии, которая недавно выставила счет на сумму 11 миллиардов евро в связи с блокировкой Румынии в присоединении к Шенгенской зоне из-за миграционных проблем.
Министр транспорта Румынии, Сорин Гриндяну, выразил эту позицию, подчеркнув, что страна инвестировала значительные средства в обслуживание своих восточных национальных дорог, которые стали подвергаться износу из-за увеличившегося потока грузовиков из Украины.
В ходе выступления на телеканале Prima TV, Гриндяну обратился к комиссару Европейского союза Адини Велеану, выразив свою позицию о необходимости оценки убытков, которые несут перевозчики, и предложил, что Румыния должна будет требовать компенсацию.
Он также отметил, что невхождение в Шенген оказывает существенное воздействие на экономику страны и составляет примерно 2% ВВП, хотя точная сумма будет установлена после обсуждений между представителями Министерства транспорта и перевозчиками.
Депутат Европарламента от партии "Союз спасения Румынии" Влад Георге также выразил интерес к вопросу компенсации, особенно в контексте Австрии, которая недавно выставила счет на сумму 11 миллиардов евро в связи с блокировкой Румынии в присоединении к Шенгенской зоне из-за миграционных проблем.
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