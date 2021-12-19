«Руки прочь от Украины»: СМИ о встрече Лаврова и Шойгу с французскими коллегами

16:49 15 Ноябрь Киев, Украина

На прошлой неделе Париж посетила делегация РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым

Накануне их встречи с французскими коллегами российская пресса развевалась заголовками о «серьезном разговоре», который Лавров «обещает» представителям французского правительства. После того, как переговоры состоялись, теперь уже французские медиа сообщили о «серьезных предупреждениях», которые услышали россияне в Париже. Как отмечает совместный итоговый пресс-релиз, подписанный главами МИД и Министерства обороны Франции, Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли «выразили свою обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине» и предупредили россиян «о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного посягательства на территории Украины».



Итоговое заявление отмечает, что российские гости «поощрили воспользоваться привилегированными взаимоотношениями с Беларусью, чтобы остановить миграционный кризис на границе этой страны». Российская тема не исчезала из французской правительственной коммуникации в течение целой пятницы. Несколько часов спустя после завершения франко-российской встречи Эммануэль Макрон призвал Россию «немедленно

вывести своих наемников и военные силы из Ливии», поскольку «они угрожают стабильности и безопасности страны и всего региона».

Французский ежедневный журнал Le Parisien отмечает, что «французское правительство приняло в Париже делегацию из Кремля, когда в Беларуси и на границе с Украиной были зафиксированы передвижения российских войск... Встреча была очень тяжелой. В эту пятницу министры иностранных дел и обороны Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли в Париже провели «твердый и требовательный диалог» с российскими коллегами с целью «увеличения предсказуемости и стабильности наших отношений». Журнал комментирует: «Не было ничего ни стабильного, ни предполагаемого в российских военных маневрах в тот день, когда французская сторона предпочитала пообщаться на тему дела Навального, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также о передвижении военного контингента на границе с Украиной. Эти «необычные перемещения» очень серьезно восприняли во Франции, которая мгновенно позиционировалась, озвучив предупреждение Москве».



Le Parisien также рассказал, что "Франция поддерживает инициативу Ангелы Меркель, которая попросила Путина призвать белорусов к порядку". Париж также напомнил России о ее «обязательствах, принятых в рамках ОБСЕ, о прозрачности военных перемещений и деятельности и полном выполнении мер доверия и безопасности, предусмотренных этими рамками». Газета цитирует аналитика Франсуа Гейсбура, специального советника Фонда стратегических исследований и специалиста по международным конфликтам, который выражает сомнения, что России действительно невыгодны провокации на польско-белорусской границе, как уверяет Кремль. По его мнению, на самом деле белорусские угрозы перекрыть газ создают благоприятный контекст для запуска Южного потока-2 как альтернативного пути, позволяющего обойти белорусскую территорию.



Аналитический сайт Сhallenges сообщает: «Франция в пятницу предостерегла Россию от любых посягательств на украинские земли... Министры иностранных дел и вооруженных дел Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли во время переговоров в Париже заявили своим коллегам Сергею Лаврову и Сергею Шойгу о своих обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине... Эмманюэль Макрон сообщил о намерении в ближайшие дни пообщаться по телефону с Путиным на тему Украины и Беларуси». Журнал цитирует Петера Стано, представителя ответственного за внешнюю политику в ЕС Жозепа Борреля: «Информация, которую мы собрали о ситуации на украинской границе, вызывает беспокойство». Сhallenges также дает слово украинскому министру Дмитрию Кулеби: «Кремль должен понимать, что у Украины есть сильные

союзники, и что цена любой военной авантюры... будет слишком высокой для России».

Ежедневный правый журнал Le Figaro пишет о двусторонней встрече: «Париж призвал Москву вернуться к переговорам по нормандскому формату и согласиться на переговоры на уровне министров иностранных дел в ближайшее время». Газета сообщает, что «Париж и Москва перекладывают друг на друга ответственность за то, что такая встреча не состоялась на прошлой неделе в Париже, хотя она была согласована во время телефонного разговора от 11 октября между президентами Эммануэлем Макроном, Владимиром Путиным и канцлером Ангелой Меркель.

Руководитель российской дипломатии раскритиковал Берлин и Париж за то, что они якобы не ответили на «существенные предложения» Москвы по урегулированию конфликта» на Востоке Украины. Эти утверждения категорически опровергла французская сторона, обвинив именно россиян в отказе от проведения такой встречи. Журнал также цитирует американского госсекретаря Энтони Блинкена:



Многие региональные медиа распространили официальный пресс-релиз и перепечатали сообщения информагентства AFP с упором на недопустимость захватнического вооруженного вторжения российских войск в Украину.