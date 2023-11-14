Рост количества искателей убежища: Финляндия рассматривает закрытие границы с рф

15:24 14 ноября Киев, Украина

Пункты пересечения границы между россией и Финляндией стали местом все более частых посещений искателей убежища, что вызывает обеспокоенность со стороны финского правительства. Министр внутренних дел Мари Рантанен выразила необходимость изменения процедур или даже закрытия пунктов пропуска для лиц без документов.



Рантанен отметила, что ситуация достигла критической точки, где представители российских органов разрешают пересечение границы в Финляндию даже при отсутствии необходимых документов, что приводит к явлению нелегальной миграции. Попытки диалога с россией по данному вопросу не привели к ожидаемым результатам.



На встрече президента Финляндии с министрами, ответственными за безопасность и международные отношения, обсудили ситуацию. Министерство внутренних дел готовит проект решения правительства, предполагая возможное ограничение пересечения границы или закрытие определенных пунктов пропуска.



Пока конкретные меры не определены, однако Рантанен отметила, что количество нелегальных мигрантов, хотя и невелико, заметно увеличилось. За выходные 34 человека подали заявки на убежище, и за текущую неделю прибыло уже более 60 человек без необходимых документов.



Пограничная служба сообщила, что большинство прибывших людей поступают преимущественно из Ближнего Востока и Африки, чаще всего из Ирака, Сомали и Йемена. Пограничники оценивают ситуацию как организованное прибытие на границу Финляндии.