Рост инфляции в россии до 6% в сентябре 2023 года приведет к увеличению расходов на ведение войны в Украине и сокращению реальных госрасходов, в частности, в сфере социальной защиты.
Из-за значительного увеличения оборонных расходов российская экономика рискует перегреться, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Отмечается, что Центральный банк россии отреагировал повышением базовой процентной ставки на 2 процентных пункта до новой базовой ставки в 15%. Это самые высокие ставки с мая 2022 года.
Там предполагают, что из-за роста спроса, частично из-за значительного увеличения оборонных расходов, а также сужающегося постоянного давления на рынке труда, российская экономика, вероятно, рискует перегреться.
Это с высокой вероятностью обеспечит инфляцию в россии в 2024 году выше целевого показателя в 4%, отметили британские разведчики. Сохранение высокой инфляции, вероятно, приведет к сокращению реальных государственных расходов, особенно в таких сферах, как социальная защита, где расходы растут ниже уровня инфляции.
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