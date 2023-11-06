Рост инфляции в россии и его влияние на финансирование войны и экономику

15:06 06 ноября Киев, Украина

Рост инфляции в россии до 6% в сентябре 2023 года приведет к увеличению расходов на ведение войны в Украине и сокращению реальных госрасходов, в частности, в сфере социальной защиты.



Из-за значительного увеличения оборонных расходов российская экономика рискует перегреться, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"В сентябре 2023 года инфляция в россии выросла до 6% по сравнению с 5,3% в августе 2023 года. Это было обусловлено ростом потребительских цен, в частности, на продукты питания и топливо. Высшая инфляция почти наверняка приведет к увеличению расходов по финансированию войны россии в Украине”, — отметили британские разведчики.

Отмечается, что Центральный банк россии отреагировал повышением базовой процентной ставки на 2 процентных пункта до новой базовой ставки в 15%. Это самые высокие ставки с мая 2022 года.

"Очень возможно, что Центробанк рф сохранит высокие процентные ставки до 2024 года. Это с высокой вероятностью увеличит стоимость заимствований для российских потребителей и, вероятно, также отразится на расходах российского правительства на обслуживание долга", — говорится в отчете британской разведки.

Там предполагают, что из-за роста спроса, частично из-за значительного увеличения оборонных расходов, а также сужающегося постоянного давления на рынке труда, российская экономика, вероятно, рискует перегреться.



Это с высокой вероятностью обеспечит инфляцию в россии в 2024 году выше целевого показателя в 4%, отметили британские разведчики. Сохранение высокой инфляции, вероятно, приведет к сокращению реальных государственных расходов, особенно в таких сферах, как социальная защита, где расходы растут ниже уровня инфляции.