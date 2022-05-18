Россию возможно ожидает 3 дефолт

Российские выплаты по государствнному долгу Америка планирует заблокировать.
Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что ведомство вряд ли будет продолжать действие лицензии, которая до сих пор позволяла РФ избегать дефолта.
Об этом она заявила перед встречей министров финансов G7 в Бонне, сообщает Reuters.
Это знаменует уже третий возможный дефолт РФ от разрешения полномасштабной войны против Украины, но до сих пор стране удавалось провести необходимые выплаты. Западные санкции запрещают операции с Министерством финансов, Центральным банком или Фондом национального богатства России.
Страна имеет долг в 40 млрд долларов по международным облигациям, и последний раз ей удалось провести выплаты за считанные часы до окончания льготного (грейс) периода.
Следующая дата выплат по евробондам ожидается в конце мая, но 25 мая истекает срок действия лицензии США, позволяющей РФ производить выплаты американским владельцам облигаций.
По словам Йеллен, "окончательного решения на этот счет еще не было, но я думаю, что маловероятно, что действие [лицензии] будет продолжено".
Об этом она заявила перед встречей министров финансов G7 в Бонне, сообщает Reuters.
Это знаменует уже третий возможный дефолт РФ от разрешения полномасштабной войны против Украины, но до сих пор стране удавалось провести необходимые выплаты. Западные санкции запрещают операции с Министерством финансов, Центральным банком или Фондом национального богатства России.
Страна имеет долг в 40 млрд долларов по международным облигациям, и последний раз ей удалось провести выплаты за считанные часы до окончания льготного (грейс) периода.
Следующая дата выплат по евробондам ожидается в конце мая, но 25 мая истекает срок действия лицензии США, позволяющей РФ производить выплаты американским владельцам облигаций.
По словам Йеллен, "окончательного решения на этот счет еще не было, но я думаю, что маловероятно, что действие [лицензии] будет продолжено".
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