Россию лишили права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ

19:11 25 Февраль Киев, Украина

Россия второй день атакует Украину  украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева сообщила о новой дипломатической победе украинцев.

Теперь Россия не сможет участвовать в Кабмине Совета Европы. Также агрессор был изгнан из Парламентской Ассамблеи.
«Решение принято, РФ лишена права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ. Дипломатическая победа!» – написала Мезенцева.
До полномасштабного вторжения России в Украину в ПАСЕ собрали более 70 подписей из 21 страны. Они потребовали аннулировать полномочия России в Ассамблее.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она заявила, что невозможно больше терпеть и потакать агрессору.

Впоследствии президент ПАСЕ Тини Кокс потребовал у России немедленно прекратить военные действия и забрать свою армию из Украины. Он созвал срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и ПАСЕ.
"К сожалению, только сейчас мы получаем четкие жесткие месседжи – формируем европейское общественное мнение. Они поражены и наши союзники с нами", – добавила глава делегации.
 