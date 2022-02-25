Россию лишили права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ

19:11 25 Февраль Киев, Украина





Теперь Россия не сможет участвовать в Кабмине Совета Европы. Также агрессор был изгнан из Парламентской Ассамблеи. Россия второй день атакует Украину украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева сообщила о новой дипломатической победе украинцев.Теперь Россия не сможет участвовать в Кабмине Совета Европы. Также агрессор был изгнан из Парламентской Ассамблеи.

«Решение принято, РФ лишена права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ. Дипломатическая победа!» – написала Мезенцева.

До полномасштабного вторжения России в Украину в ПАСЕ собрали более 70 подписей из 21 страны. Они потребовали аннулировать полномочия России в Ассамблее.



Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она заявила, что невозможно больше терпеть и потакать агрессору.



Впоследствии президент ПАСЕ Тини Кокс потребовал у России немедленно прекратить военные действия и забрать свою армию из Украины. Он созвал срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и ПАСЕ.