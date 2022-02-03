Россию интересуют не военные учения, а подводная коммуникация Ирландии, - СМИ

16:08 01 Февраль Киев, Украина

Россия сменит запланированное место учений своего флота у берегов Ирландии из-за давления ирландских рыболовов , которые не соглашались с проведением маневров в зоне, где они традиционно производят отлов, и угрожали мирно препятствовать учению.

Atlantic Council сделало предположение, почему российские военные пытались пробраться на эти территории для «учений» - у побережья Ирландии расположены стратегические подводные коммуникационные кабели.



К примеру, вблизи Ирландии, где РФ неожиданно планировала «обучение», есть шестнадцать таких основных интернет-кабелей.



Обрезав их, можно разрушить и ограничить связь между США, Британией, Норвегией и континентальной Европой. Перенаправление связи может занять критические часы или в значительной степени отвлечь страны от мировых событий.