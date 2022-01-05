18:01 23 Апрель Киев, Украина

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия имела возможность исправить ситуацию, но не сделала это, тем самым уничтожив отношения между странами.

Об этом сообщает издание denik.cz.

"Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией, как между двумя суверенными государствами", - сказал премьер, отмечая, что Россия имела возможность исправить ситуацию, но не использовала ее.

Бабиш ожидает жесткую реакцию стран ЕС на инцидент во Врбетице.

"Заседание Европейского совета состоится 7 мая. Там я обращусь к нашим партнерам, чтобы они проявили солидарность. Я уверен, что с их стороны последует ясная реакция", - сказал чиновник.

Бабиш также отверг утверждения местных СМИ, что президент Чехии Милош Земан реализует в республике российские интересы, отметив, что глава государства поддерживает действия правительства по отношению к РФ.