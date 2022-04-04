13:19 06 июля Киев, Украина

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Пер Микаэль Биден заявил, что Российская Федерация постепенно расшатывает европейскую структуру безопасности. В контексте этого генерал не исключил и потенциальных сценариев военной и гибридной агрессии со стороны РФ против Швеции.



Генерал Биден также привел примеры гибридной военной агрессии Российской Федерации против Украины на востоке, а также военную операцию по захвату и оккупации крымского полуострова. По словам Бидена, эти примеры ярко демонстрируют, насколько далеко Российская Федерация может зайти, чтобы реализовать свои политические цели.



В связи с этим Биден призвал правительство Швеции увеличить бюджет на развитие армии и укрепление обороны, а также усилить наступательные средства борьбы в области кибербезопасности, чтобы быть в состоянии воздействовать на противника.



Военная разведка и служба безопасности Швеции солидарны с мнением генерала Бидена, однако по их мнению, наиболее вероятные сценарии нападения на Швецию со стороны РФ будут носить исключительно гибридный характер.