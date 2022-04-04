Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Пер Микаэль Биден заявил, что Российская Федерация постепенно расшатывает европейскую структуру безопасности. В контексте этого генерал не исключил и потенциальных сценариев военной и гибридной агрессии со стороны РФ против Швеции.
Генерал Биден также привел примеры гибридной военной агрессии Российской Федерации против Украины на востоке, а также военную операцию по захвату и оккупации крымского полуострова. По словам Бидена, эти примеры ярко демонстрируют, насколько далеко Российская Федерация может зайти, чтобы реализовать свои политические цели.
В связи с этим Биден призвал правительство Швеции увеличить бюджет на развитие армии и укрепление обороны, а также усилить наступательные средства борьбы в области кибербезопасности, чтобы быть в состоянии воздействовать на противника.
Военная разведка и служба безопасности Швеции солидарны с мнением генерала Бидена, однако по их мнению, наиболее вероятные сценарии нападения на Швецию со стороны РФ будут носить исключительно гибридный характер.
Генерал Биден также привел примеры гибридной военной агрессии Российской Федерации против Украины на востоке, а также военную операцию по захвату и оккупации крымского полуострова. По словам Бидена, эти примеры ярко демонстрируют, насколько далеко Российская Федерация может зайти, чтобы реализовать свои политические цели.
В связи с этим Биден призвал правительство Швеции увеличить бюджет на развитие армии и укрепление обороны, а также усилить наступательные средства борьбы в области кибербезопасности, чтобы быть в состоянии воздействовать на противника.
Военная разведка и служба безопасности Швеции солидарны с мнением генерала Бидена, однако по их мнению, наиболее вероятные сценарии нападения на Швецию со стороны РФ будут носить исключительно гибридный характер.
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