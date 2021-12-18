Россиянин признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

10:30 19 Март Киев, Украина

Минюст США сообщил, что задержанный в 2020 году гражданин РФ Егор Крючков, признал вину в попытке организации кибератаки на компанию Tesla

Следователи установили, что Крючков прибыл из России в США, где совершил попытку подкупа одного из сотрудников компании-производителя электромобилей. Россиянин хотел, чтобы сотрудник Tesla помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети компании.

"Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера", - говорится в сообщении минюста США.

До этого гражданин РФ свою вину не признавал.



Мужчина был задержан на территории США в августе 2020 года. Через месяц ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на компанию Tesla. Это позже подтвердил ее основатель и глава Илон Маск.