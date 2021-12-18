Россиянин признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Минюст США сообщил, что задержанный в 2020 году гражданин РФ Егор Крючков, признал вину в попытке организации кибератаки на компанию Tesla.
Следователи установили, что Крючков прибыл из России в США, где совершил попытку подкупа одного из сотрудников компании-производителя электромобилей. Россиянин хотел, чтобы сотрудник Tesla помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети компании.
До этого гражданин РФ свою вину не признавал.
Мужчина был задержан на территории США в августе 2020 года. Через месяц ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на компанию Tesla. Это позже подтвердил ее основатель и глава Илон Маск.
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