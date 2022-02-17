Россиянин пытался отдать ребенка в "добрые руки"

21:12 24 Сентябрь Киев, Украина

Петербуржец разместил объявление в рубрике "домашние питомцы" на одном из интернет-ресурсов, с намерениями отдать сына в "добрые руки".

Детский омбудсмен и следователи начали проверки.



Об этом объявлении рассказала на своей странице уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

"Я понимаю, что сейчас для всех не самое простое время. Нервы не выдерживают. Но такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах", - прокомментировала ситуацию омбудсмен.

Так выглядит объявление на сайте

По словам чиновницы, в самом объявлении указано: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать".



Этот текст сопровождался фотографией, на которой можно увидеть маленького мальчика, которому на вид не больше пяти-шести лет. Автор объявления добавил, что отдаст сына бесплатно тем, кто сделает его счастливым.