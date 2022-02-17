Россиянин пытался отдать ребенка в "добрые руки"

Петербуржец разместил объявление в рубрике "домашние питомцы" на одном из интернет-ресурсов, с намерениями отдать сына в "добрые руки".
Детский омбудсмен и следователи начали проверки.
Об этом объявлении рассказала на своей странице уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.
Так выглядит объявление на сайте
По словам чиновницы, в самом объявлении указано: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать".
Этот текст сопровождался фотографией, на которой можно увидеть маленького мальчика, которому на вид не больше пяти-шести лет. Автор объявления добавил, что отдаст сына бесплатно тем, кто сделает его счастливым.
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