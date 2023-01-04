Россиянин и белорус предстанут перед польским судом за шпионаж в пользу рф

Прокуратура Польши предъявила обвинение россиянину и гражданину беларуси в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ).
Об этом сообщили в окружной прокуратуре Варшавы, передает PAP.
Обвинительное заключение поступило в суд Белостока из военного отдела Варшавской окружной прокуратуры 30 декабря. В нем гражданин беларуси и гражданин россии обвиняются в шпионаже в пользу российской военной разведки в течение пяти лет — с 2017-го до весны 2022-го. В апреле прошлого года их арестовали.
Как установили следователи, оба фигуранта находились на территории Польши на законных основаниях. белорус поначалу учился в одном из белостокских вузов, а затем устроился на работу по организации парашютной подготовки. Таким образом он наладил контакты, которые использовал для шпионажа в пользу российской разведки. Второй обвиняемый шпионил под видом проведения культурных мероприятий и туризма, рассказали в прокуратуре.
Как выяснили в ведомстве, шпионская деятельность обоих обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польши.
Там белорус с россиянином добывали информацию о важных элементах Вооруженных сил Польши — в том числе об охране восточной границы от нелегальных мигрантов, численности и структуре размещенных там подразделений и спецтехнике, которую они используют. Также шпионов интересовали состояние морально-боевого духа и оперативные возможности, взаимодействие воинских частей, дислоцированных на северо-востоке Польши, с войсками других стран — членов НАТО.
С момента задержания оба фигуранта дела о шпионаже находятся под стражей.
Как установили следователи, оба фигуранта находились на территории Польши на законных основаниях. белорус поначалу учился в одном из белостокских вузов, а затем устроился на работу по организации парашютной подготовки. Таким образом он наладил контакты, которые использовал для шпионажа в пользу российской разведки. Второй обвиняемый шпионил под видом проведения культурных мероприятий и туризма, рассказали в прокуратуре.
Как выяснили в ведомстве, шпионская деятельность обоих обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польши.
Там белорус с россиянином добывали информацию о важных элементах Вооруженных сил Польши — в том числе об охране восточной границы от нелегальных мигрантов, численности и структуре размещенных там подразделений и спецтехнике, которую они используют. Также шпионов интересовали состояние морально-боевого духа и оперативные возможности, взаимодействие воинских частей, дислоцированных на северо-востоке Польши, с войсками других стран — членов НАТО.
С момента задержания оба фигуранта дела о шпионаже находятся под стражей.
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