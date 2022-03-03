Россияне заявили о финишной прямой в строительстве Северного потока-2

13:23 03 Июнь Киев, Украина

Московское руководство имеет очень оптимистические прогнозы относительно завершения строительства Северного потока-2.
 
Об этом сообщил в четверг, 3 июня, вице-премьер России Александр Новак.
"Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года. Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий". - сказал он.
Новак добавил, что осталось построить порядка 100 км газопровода.

Также сообщается, что в России со следующей недели начнут тестовые работы на объектах газопровода в Ленинградской области.