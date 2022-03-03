Россияне заявили о финишной прямой в строительстве Северного потока-2

Московское руководство имеет очень оптимистические прогнозы относительно завершения строительства Северного потока-2.
Об этом сообщил в четверг, 3 июня, вице-премьер России Александр Новак.
Новак добавил, что осталось построить порядка 100 км газопровода.
Также сообщается, что в России со следующей недели начнут тестовые работы на объектах газопровода в Ленинградской области.
Также сообщается, что в России со следующей недели начнут тестовые работы на объектах газопровода в Ленинградской области.
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