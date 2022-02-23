Россияне утверждают, что их могут подслушивать через утюг

В России заявили, что нашли иностранные утюги с прослушкой
В целях безопасности российское правительство намерено принять постановление о запрете закупки импорта при наличии отечественного аналога, сообщают в Минпромторге РФ.
В Минпромторге РФ заявили, что нашли утюги иностранного производства со встроенной прослушкой. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает портал Ведомости со ссылкой на Василия Шпака, директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России.
"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи", - рассказал Шпак.
По его словам, закладки в электротехнике не выдумка. В то же время, он не уточнил, кем и с какой целью прослушивающее устройство могло быть помещено в утюг.
Также, Шпак предостерег россиян от использования iPhone для передачи конфиденциальной информации.
“Нельзя в айфоне ничего, вообще ничего нельзя, если по-хорошему. Это все изначально закладывается в архитектуру устройства, но не для плохих намерений, а для благих. Просто дорога в ад всегда благими намерениями устлана”, - заявил глава департамента.
"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи", - рассказал Шпак.
По его словам, закладки в электротехнике не выдумка. В то же время, он не уточнил, кем и с какой целью прослушивающее устройство могло быть помещено в утюг.
Также, Шпак предостерег россиян от использования iPhone для передачи конфиденциальной информации.
“Нельзя в айфоне ничего, вообще ничего нельзя, если по-хорошему. Это все изначально закладывается в архитектуру устройства, но не для плохих намерений, а для благих. Просто дорога в ад всегда благими намерениями устлана”, - заявил глава департамента.
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