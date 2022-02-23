Россияне утверждают, что их могут подслушивать через утюг

06:41 01 Октябрь Киев, Украина

В России заявили, что нашли иностранные утюги с прослушкой



В целях безопасности российское правительство намерено принять постановление о запрете закупки импорта при наличии отечественного аналога, сообщают в Минпромторге РФ.



