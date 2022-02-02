21:00 15 Сентябрь Киев, Украина

Подавляющее большинство граждан Российской Федерации перестали считать свою страну "великой державой".

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



В сентябре 2020 года, на шестой год после аннексии Крыма и начала великодержавной пропаганды, большинство



В сентябре 2020 года, на шестой год после аннексии Крыма и начала великодержавной пропаганды, большинство россиян разочаровалось в несоответствии оголтелой государственной пропаганды и реальности. Постепенное отрезвление от головокружительных успехов начало происходить с россиянами в 2017 году и к 2020 году доля разуверившихся в величии страны резко выросла.

В сентябре 2020 года «великой державой» Россию назвали 37% опрошенных граждан. Однако еще в 2017-м число считающих так составляло 57% россиян. Падение на 20% за три года отражает глубокий экономический кризис, который продолжается с 2014 года и лишь был усилен пандемией коронавируса.

Если среди не верящих в статус России как «великой державы» 35% опрошенных два года назад допускали, что страна станет таковой через 15-20 лет, то в 2020 году доля оптимистов снизилась до 26%.