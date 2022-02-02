Россияне устали от абстрактного "величия державы"

Подавляющее большинство граждан Российской Федерации перестали считать свою страну "великой державой".
Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
В сентябре 2020 года, на шестой год после аннексии Крыма и начала великодержавной пропаганды, большинство россиян разочаровалось в несоответствии оголтелой государственной пропаганды и реальности. Постепенное отрезвление от головокружительных успехов начало происходить с россиянами в 2017 году и к 2020 году доля разуверившихся в величии страны резко выросла.
В сентябре 2020 года «великой державой» Россию назвали 37% опрошенных граждан. Однако еще в 2017-м число считающих так составляло 57% россиян. Падение на 20% за три года отражает глубокий экономический кризис, который продолжается с 2014 года и лишь был усилен пандемией коронавируса.
Если среди не верящих в статус России как «великой державы» 35% опрошенных два года назад допускали, что страна станет таковой через 15-20 лет, то в 2020 году доля оптимистов снизилась до 26%.
Последние же данные показывают, что волна спадает и люди все чаще требуют не абстрактного величия государства, а достойной жизни для себя в этом государстве. Сильно по идее великодержавия бьет падение реальных располагаемых доходов, которые камнем идут на дно вот уже 6 лет. Критическая точка была достигнута во втором квартале 2020 года, когда власти закрыли половину экономики и оставили людей без работы и финансовой помощи. В результате доходы обвалились на 8% – рекордно с 1999 года.
Все меньше россиян хотят жить в «супердержаве, какой был СССР» – таковых в сентябре 2020 года оказалось 31%. Это минимум за все время опросов с 2003 года.
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