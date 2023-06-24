Россияне спешат покинуть страну: раскуплены все билеты в Стамбул, Астану и Тбилиси

19:37 24 июня Киев, Украина

В свете событий развернувшихся в россии, граждане страны реагируют быстрым раскупом всех прямых авиабилетов из Москвы в Стамбул, Астану и Тбилиси.



Эту информацию распространил Telegram-канал Baza в субботу, 24 июня.



По данным источника, прямых билетов из Москвы в указанные направления больше не осталось. В наличии остаются лишь несколько билетов с пересадками или двумя перелетами.



Замечено также, что стоимость прямого перелета в Ереван значительно возросла и достигла 198 000 рублей, в то время как обычно он оценивался вокруг 10 тысяч рублей.



Такое спросительное напряжение на авиабилеты свидетельствует о растущей тревоге и стремлении граждан россии найти возможности для выезда за пределы страны в условиях нестабильности.