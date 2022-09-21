Россияне собираются протестовать против мобилизации

12:14 21 сентября Киев, Украина

Вечером 21 сентября россиян призывают выйти на акцию протеста против частичной мобилизации, о которой утром объявил президент рф владимир путин.

Об этом сообщили росСМИ.



Активисты движения "Весна" призывают россиян выйти на акцию протеста в 19:00 в центре своих городов. Один из лозунгов протеста – "Нет мобилизации!".