Россияне собираются протестовать против мобилизации

12:14 21 сентября Киев, Украина

Вечером 21 сентября россиян призывают выйти на акцию протеста против частичной мобилизации, о которой утром объявил президент рф владимир путин.

 
Об этом сообщили росСМИ.

Активисты движения "Весна" призывают россиян выйти на акцию протеста в 19:00 в центре своих городов. Один из лозунгов протеста – "Нет мобилизации!".
 
"Тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?".