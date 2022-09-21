Россияне раскупили все билеты в Стамбул и в Ереван
12:12 21 сентября Киев, Украина
Сразу после выступления президента рф путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.
Об этом пишут росСМИ.
"Через несколько минут после выступления путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.
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