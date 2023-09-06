Россияне пытаются вступить в ряды ВСУ: в Краснодарском крае фсб рф задержала жителя

ФСБ рф сообщила о задержании жителя Краснодарского края, который попытался покинуть страну с намерением присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Об этом информирует российское агентство.
По данным Центра общественных связей спецслужбы, результатом оперативно-розыскных мероприятий стало установление того, что российский гражданин планировал вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), который занимается набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против вооруженных сил российской федерации.
Подозреваемый был задержан при попытке покинуть россию, и в отношении него начато уголовное дело по статье "государственная измена в форме перехода на сторону противника".
По данным Центра общественных связей спецслужбы, результатом оперативно-розыскных мероприятий стало установление того, что российский гражданин планировал вступить в ряды Вооруженных Сил Украины и установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), который занимается набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против вооруженных сил российской федерации.
Подозреваемый был задержан при попытке покинуть россию, и в отношении него начато уголовное дело по статье "государственная измена в форме перехода на сторону противника".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии