Россияне пересядут на музейные самолеты

Российские авиакомпании начали закупать законсервированные советские самолёты, чтобы восполнить парки, поредевшие из-за санкций. Так, «ЮТэйр» планирует закупить разработанные в 1960-1970-х годах самолёты ОКБ им. Яковлева, от которых уже успела отказаться год назад.
Авиакомпания хочет приобрести 20 самолётов Як-40 и Як-42, чтобы использовать их на региональных рейсах. Перед введением в строй их должны восстановить.
В «ЮТэйре» планировали закупить Sukhoi Superjet 100, однако не нашли на рынке нужного количества самолётов с доступными запчастями.
Самолёты Як-40 и Як-42 были сняты с производства в 1981 и 2003 году соответственно. Первую модель начали использовать в 1966 году, это первый в России турбореактивный самолет для перевозки пассажиров. Второй — принял первых пассажиров на борт в 1980 году в качестве замены устаревшему Ту-134. Именно на Як-42 в 2011 году в полном составе погибла хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля. После этого Росавиация проверила 15 российских авиаперевозчиков и ограничила полёты части самолётов этой модели.
В этих условиях становится всё меньше надежд на «суперджеты»: сразу несколько российских авиакомпаний заявили о рисках приостановки полетов на них. Из-за западных санкций им нечем ремонтировать двигатели.
Моторы выпускала франко-российская компания PowerJet. Она отказалась сотрудничать с Россией в конце марта. По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, запаса комплектующих для производства Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре хватит лишь до конца 2022 года.
Авиакомпания хочет приобрести 20 самолётов Як-40 и Як-42, чтобы использовать их на региональных рейсах. Перед введением в строй их должны восстановить.
В «ЮТэйре» планировали закупить Sukhoi Superjet 100, однако не нашли на рынке нужного количества самолётов с доступными запчастями.
Самолёты Як-40 и Як-42 были сняты с производства в 1981 и 2003 году соответственно. Первую модель начали использовать в 1966 году, это первый в России турбореактивный самолет для перевозки пассажиров. Второй — принял первых пассажиров на борт в 1980 году в качестве замены устаревшему Ту-134. Именно на Як-42 в 2011 году в полном составе погибла хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля. После этого Росавиация проверила 15 российских авиаперевозчиков и ограничила полёты части самолётов этой модели.
В этих условиях становится всё меньше надежд на «суперджеты»: сразу несколько российских авиакомпаний заявили о рисках приостановки полетов на них. Из-за западных санкций им нечем ремонтировать двигатели.
Моторы выпускала франко-российская компания PowerJet. Она отказалась сотрудничать с Россией в конце марта. По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, запаса комплектующих для производства Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре хватит лишь до конца 2022 года.
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