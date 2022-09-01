Россияне недовольны прибывшими из Ирана беспилотниками — The Washington Post

10:09 30 августа Киев, Украина

Иран передал россии первую партию ударных беспилотников для использования в Украине, первые же испытания полученных россиянами иранских беспилотников выявили несколько ошибок в системе аппаратов. Это вызвало недовольство россии.

Об этом сообщает The Washington Post.



По сведениям источников газеты в американской разведке, российские грузовые самолеты еще 19 августа вывезли из Ирана два типа летательных аппаратов серии Mohajer-6 и Shahed, способных нести боеприпасы для атак по радарам, артиллерии и другим военным целям.



Источники СNN в администрации президента США также полагают, что россия уже получила партию иранских беспилотников, которые может применить на поле боя. Ранее телеканал сообщал, что российские военные прошли обучение работе с БПЛА Shahed-191 и Shahed-129.



Собеседники WP считают, что переданные в августе беспилотники являются только первой частью сделки, а всего Тегеран намерен поставить москве несколько сотен БПЛА различных типов.



В то же время источники газеты утверждают, что в ходе первых испытаний, проведенных российскими военными, иранские беспилотники неоднократно выходили из строя, из-за чего россияне были недовольны. Не имея в достаточном количестве своих БПЛА, москва очень рассчитывала на иранские поставки для поражения объектов в украинском тылу. Одной из их целей должны были стать наши прославленные HIMARS и гаубицы M777.



Кроме того, иранские беспилотники никогда не работали в сложных условиях ПВО. Эксперты предполагают, что в боевых условиях в Украине у них могут возникнуть реальные проблемы.



Ранее в Тегеране отрицали поставку беспилотников москве, называя подобные сообщения безосновательными. кремль отказывался от комментариев на эту тему.