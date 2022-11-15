Россияне, имеющие второе гражданство, будут призываться в армию — указ путина

Граждане россии, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, будут служить в российской армии по призыву. Также призыву подлежат лица без гражданства.
Соответствующий указ, подписанный путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Раньше по призыву в армию забирали исключительно граждан рф. Теперь прохождение военной службы «осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, — по призыву».
Иностранцы наравне с россиянами могли и могут служить в армии по контракту. Однако договор не будут заключать с иностранцем, в отношении которого ведется следствие, вынесен обвинительный приговор или который имеет неснятую судимость. Также к службе не допустят иностранцев, получивших административное наказание за употребление наркотиков, пока не закончится срок наказания. Согласно КоАП, это один год со дня окончания исполнения наказания или со дня уплаты штрафа.
В конце сентября путин упростил прием в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу в рф. российский паспорт могут получить иностранцы, заключившие контракт на службу от одного года. При этом они должны как минимум полгода участвовать в боевых действиях. Гражданство также смогут получить их супруги, дети и родители.
В мае российский президент отменил верхний возрастной предел для заключения контракта с вооруженными силами и для граждан россии, и для иностранцев.
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