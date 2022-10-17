Россияне готовы погибнуть на войне за квартирный телефон

07:27 17 октября Киев, Украина

В россии мужчин на войну заманивают рядом "льгот", которые обещают им по возвращению. Среди прочего - бесплатный протез и квартирный телефон. О том, что положено мобилизованным, рассказывают в Telegram-канале Объясняем.рф.

Уточняется, что по возвращению с войны, солдат должен получить статус "ветерана боевых действий", тогда он сможет претендовать на первоочередную установку квартирного телефона. Также россиянам обещают протезы, кроме зубных.

Кроме того, тем, кто вернется с войны, обещают жилье. Однако квартиры смогут получить лишь те, кто встал в очередь на квартиру еще до 2005 года.

Помимо этого, россиянам обещают "преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта", а также возможность взять отпуск в удобное время и взять дополнительные 35 дней для отдыха, но без сохранения зарплаты.

Тем же, кто доживет до пенсии обещают небольшую прибавку.

Напомним, российские захватчики во временно оккупированном Крыму раздали 1500 повесток крымским татарам.

Ранее сообщалось, что россия активизировала информационную кампанию для ложного изображения Украины как террористического государства, чтобы отвести внимание от собственных преступлений.