Россияне через Сербию свободно путешествуют в Европу

09:48 13 марта Киев, Украина

Сербская авиакомпания Air Serbia увеличивает количество рейсов в Москву, предоставляя гражданам России воздушную лазейку в Европу.



После того, как страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолетов, принадлежащих российским компаниям и частным лицам, для полетов в Европу, россияне используют государственную авиакомпанию Air Serbia.



Напомним, что Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для россиян.



Также президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вступать в НАТО.