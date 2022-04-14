Россиянам заблокировали доступ к шрифтам Times New Roman и Arial

09:30 14 апреля Киев, Украина

Американская компания Monotype, которая владеет правами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica заблокировала доступ к каталогу для россиян

Сайт компании доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом с российских IP-адресов появляется сообщение о запрете доступа.

«В доступе отказано. Код ошибки 1020. Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту», — говорится на сайте.

Шрифты Monotype уже более 40 лет применяются во всех популярных ОС Microsoft и Apple. Более того, некоторые органы власти до сих пор требуют применять именно такие шрифты при создании официальных документов, например, в сфере образования.