Россиянам прикрыли еще одну лазейку для обхода блокировки Visa и Mastercard

Платежные системы Visa и Stripe прекратили обслуживать виртуальные карты сервиса Bankoff, которым пользовались россияне после ухода Visa и Mastercard из страны. Об этом говорится в официальном сообщении сервиса.
Bankoff позволял выпустить виртуальную платежную карту без посещения банка и пополнять ее при помощи ботов в мессенджерах и криптовалюты Tether. С ее помощью можно было свободно делать покупки на зарубежных сайтах.
Visa и Stripe объяснили свое решение прекратить обслуживание «большим количеством активных пользователей и транзакций из России».
Карты Bankoff больше не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей. Все средства клиентов заморожены.
В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены на нашем счете в США, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему.
Bankoff стал популярным после того, как международные платежные системы объявили об уходе из России на фоне санкций из-за войны в Украине.
Bankoff позволял выпустить виртуальную платежную карту без посещения банка и пополнять ее при помощи ботов в мессенджерах и криптовалюты Tether. С ее помощью можно было свободно делать покупки на зарубежных сайтах.
Visa и Stripe объяснили свое решение прекратить обслуживание «большим количеством активных пользователей и транзакций из России».
Карты Bankoff больше не поддерживаются для любых офлайн- и онлайн-платежей. Все средства клиентов заморожены.
В настоящее время мы пытаемся получить доступ к средствам, которые были заморожены на нашем счете в США, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему.
Bankoff стал популярным после того, как международные платежные системы объявили об уходе из России на фоне санкций из-за войны в Украине.
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