Россия заявляет о сбитии 11 БПЛА в Калужской и Курской областях

09:57 29 сентября Киев, Украина

Министерство обороны россии сообщило о якобы сбитии 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Калужской и Курской областями российской федерации.



Соответствующее заявление было опубликовано в официальном канале Минобороны рф в Telegram.



В сообщении отмечается, что в ночь с 28 на 29 сентября "была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты, находящиеся на территории российской федерации".



По информации российских военных, системы противовоздушной обороны якобы сбили 10 беспилотных летательных аппаратов над Курской областью и 1 над Калужской областью.



Подробности произошедшего пока уточняются.