19:44 18 Январь Киев, Украина





Переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе не смогли развеять опасений, поскольку Россия настаивала на том, чтобы ее требования о всеобъемлющих гарантиях безопасности, включая постоянный запрет на вступление Украины в НАТО, воспринимались всерьез.



Министр иностранных дел России Сергей Москва отвергла новые переговоры по Украине, на которых настаивали США и НАТО, если Запад не ответит на ее требования.Переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе не смогли развеять опасений, поскольку Россия настаивала на том, чтобы ее требования о всеобъемлющих гарантиях безопасности, включая постоянный запрет на вступление Украины в НАТО, воспринимались всерьез.Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что никаких дальнейших переговоров не будет, пока Запад не даст должных ответов.



«Сейчас мы ждем ответов на эти предложения, как нам и было обещано, чтобы продолжить переговоры», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.



Глава НАТО Йенс Столтенберг также оставил дверь открытой для дальнейших переговоров, заявив, что он пригласил Россию и союзников по НАТО на серию дискуссий в Совете Россия-НАТО «в ближайшем будущем».



Цель состоит в том, чтобы «отреагировать на наши опасения, а также выслушать опасения России и попытаться найти способ предотвратить любое военное нападение на Украину», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.



Государственный департамент заявил, что Блинкен прилетит в Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским в среду, чтобы «укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины».