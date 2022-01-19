Россия заявляет, что новых переговоров по Украине не будет, пока Запад не ответит на требования

Москва отвергла новые переговоры по Украине, на которых настаивали США и НАТО, если Запад не ответит на ее требования.
Переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе не смогли развеять опасений, поскольку Россия настаивала на том, чтобы ее требования о всеобъемлющих гарантиях безопасности, включая постоянный запрет на вступление Украины в НАТО, воспринимались всерьез.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что никаких дальнейших переговоров не будет, пока Запад не даст должных ответов.
Переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе не смогли развеять опасений, поскольку Россия настаивала на том, чтобы ее требования о всеобъемлющих гарантиях безопасности, включая постоянный запрет на вступление Украины в НАТО, воспринимались всерьез.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что никаких дальнейших переговоров не будет, пока Запад не даст должных ответов.
«Сейчас мы ждем ответов на эти предложения, как нам и было обещано, чтобы продолжить переговоры», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Глава НАТО Йенс Столтенберг также оставил дверь открытой для дальнейших переговоров, заявив, что он пригласил Россию и союзников по НАТО на серию дискуссий в Совете Россия-НАТО «в ближайшем будущем».
Цель состоит в том, чтобы «отреагировать на наши опасения, а также выслушать опасения России и попытаться найти способ предотвратить любое военное нападение на Украину», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.
Государственный департамент заявил, что Блинкен прилетит в Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским в среду, чтобы «укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины».
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