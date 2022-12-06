Россия заявила об атаке на аэродром в Курской области

10:10 06 декабря Киев, Украина

В ночь на 6 декабря беспилотник атаковал аэродром, расположенный в Курской области россии, в результате чего вспыхнул нефтенакопитель.

Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома вспыхнул нефтенакопитель", - написал он на своем Telegram-канале.
По словам Старовойта, пострадавших в результате нет.
"Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - добавил губернатор.
Речь идет об аэропорте Курск (Восточный), который является аэродромом совместного базирования: до войны он использовался как военными, так и гражданскими судами. Росавиация с начала вторжения рф в Украину постоянно продлевает запреты на полеты в аэропорты центральной и южной части россии, среди которых и курский аэродром.