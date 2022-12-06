Россия заявила об атаке на аэродром в Курской области

В ночь на 6 декабря беспилотник атаковал аэродром, расположенный в Курской области россии, в результате чего вспыхнул нефтенакопитель.
Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
По словам Старовойта, пострадавших в результате нет.
Речь идет об аэропорте Курск (Восточный), который является аэродромом совместного базирования: до войны он использовался как военными, так и гражданскими судами. Росавиация с начала вторжения рф в Украину постоянно продлевает запреты на полеты в аэропорты центральной и южной части россии, среди которых и курский аэродром.
Сегодняшняя атака беспилотника — третья за вторые сутки. Накануне на российских аэродромах признали два происшествия. 5 декабря на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. Тем же утром на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс в Саратовской области упал беспилотник, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.
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