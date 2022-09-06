Россия запретила гражданам Японии посещать Курильские острова без виз

Россия отменила соглашение 1991 года, по которому японцы могли посещать без виз Курильские острова, также отменено соглашение от 1999 года, по которому граждане Японии — бывшие жители островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды и члены их семей могли посещать упомянутые острова в упрощенном порядке.
В 1968 году японские граждане получили право по упрощенной системе приезжать на Курилы с целью посещения могил своих предков. В 1991 году москва и Токио договорились о безвизовых обмены между жителями Курил и Японии. Документ от 1999 года разрешил японским граждан свободно посещать бывшие места проживания на Курилах.
Из-за российского вторжения в Украину Япония приняла несколько пакетов санкций. В «черные списки» вошли российские физические и юридические лица, военные и компании. Также Токио запретил импорт российского золота и экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности россии. Помимо этого, Япония запретила с 5 сентября оказывать россии услуги в сфере бухучета, консалтинга и аудита.
28 февраля, практически сразу после начала войны в Украине, директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что россия «оккупировала» Южные Курилы. Этот термин употребили в Токио впервые за долгое время. До этого там говорили, что на острова «распространяется японский суверенитет».
В марте МИД россии объявил об ответных мерах на санкционные решения Японии. Ведомство анонсировало отмену действия договоров от 1991 и 1999 годов.
Помимо визовых договоренностей москва приостановила действие российско-японского соглашения 1998 года, по которому японцам разрешалось рыбачить у южных Курил по выделяемой россией квоте. В ведомстве пояснили, что решение было принято из-за попыток Японии заморозить выплаты, полагающиеся москве в рамках соглашения.
Из-за российского вторжения в Украину Япония приняла несколько пакетов санкций. В «черные списки» вошли российские физические и юридические лица, военные и компании. Также Токио запретил импорт российского золота и экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности россии. Помимо этого, Япония запретила с 5 сентября оказывать россии услуги в сфере бухучета, консалтинга и аудита.
28 февраля, практически сразу после начала войны в Украине, директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что россия «оккупировала» Южные Курилы. Этот термин употребили в Токио впервые за долгое время. До этого там говорили, что на острова «распространяется японский суверенитет».
В марте МИД россии объявил об ответных мерах на санкционные решения Японии. Ведомство анонсировало отмену действия договоров от 1991 и 1999 годов.
Помимо визовых договоренностей москва приостановила действие российско-японского соглашения 1998 года, по которому японцам разрешалось рыбачить у южных Курил по выделяемой россией квоте. В ведомстве пояснили, что решение было принято из-за попыток Японии заморозить выплаты, полагающиеся москве в рамках соглашения.
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