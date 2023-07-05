Россия заменит "вагнеровцев" чеченскими боевиками и осужденными - Bloomberg

13:27 05 июля Киев, Украина

Россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить "дыры", оставленные выведенными с поля боя наемниками ЧВК "Вагнер".



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей европейской разведки.



По словам неназванных чиновников, россия опрокинула большое количество войск в Бахмут после того, как в конце мая в ЧВК "Вагнер" объявили об уходе из города, что привело к дефициту сил на оккупированных территориях юга Украины.



Агентство отмечает, что мятеж основателя "Вагнера" евгения пригожина, ставшего самой большой угрозой для президента владимира путина за его 24-летнее правление, лишил российские силы части опытнейших бойцов.



минобороны рф пока не сообщает, сколько наемников "Вагнера" подписали контракты на службу до 1 июля. пригожин обвинил министра обороны сергея шойгу в попытке "уничтожить" "Вагнер" своим требованием.



На минувшей неделе в управлении разведки Украины заявили, что "вагнеровцы" вряд ли снова появятся на поле боя в значительном количестве. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что эта группировка является "самым боеспособным российским подразделением, которое смогло достичь успеха любой ценой".



В майском интервью российскому журналисту пригожин сказал, что он потерял 20 тысяч военных, в том числе около половины набранных из тюрем, за месяцы ожесточенных боев за Бахмут. Он утверждал, что развернул на поле боя 50 тысяч осужденных.



Хотя ожидается, что выход Вагнера не изменит ход войны в Украине, решимость путина избежать полной военной мобилизации означает, что россия, скорее всего, отправит больше чеченцев и осужденных на линию фронта в ближайшие недели, заявили представители европейской разведки.



Bloomberg отмечает, что взяв на себя вербовку осужденных, минобороны рф постоянно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 тысяч, и общее количество, вероятно, будет расти и дальше, заявили европейские чиновники. Около 2 тысяч служат в штрафных частях "Шторм С".



Непонятно, сколько дополнительных войск могла бы предоставить Чечня. Глава Чечни рамзан кадыров в мае в Telegram заявил, что 7 тысяч военных уже находятся в Украине, а еще 2400 проходят подготовку для двух новых полков минобороны.