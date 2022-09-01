Россия выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие

08:11 09 августа Киев, Украина

Власти рф уведомили США о решении прекратить исполнение ключевого пункта соглашения с США об ограничении ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении российского МИД, которое было 8 августа опубликовано на сайте ведомства.



С 8 августа Москва приостанавливает доступ американских инспекторов на объекты, подлежащие контролю в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), объявил в понедельник российский МИД.



Это изъятие касается как объектов, непосредственно входящих в периметр договора, так и тех, на которых «могут проводиться предусмотренные договором показы», заявили в ведомстве, добавив, что такие действия «предусмотрены пунктом 5 Раздела I главы пятой Протокола к Договору о СНВ».



«Они могут предприниматься в исключительных случаях», и россия «вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере», объясняет МИД. Причина, как утверждает ведомство, — в «упорном стремлении Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают российскую федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».



В частности, из-за санкций между россией и США прервано нормальное авиасообщение, государства — союзники Вашингтона закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских инспекционных групп и не выдают им визы, поясняет МИД.



МИД подчеркивает, что отказ от допуска американских инспекторов — это «временная» мера, а россия по-прежнему привержена соблюдению всех положений договора.



СНВ-3, подписанный в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, а затем продленный владимиром путиным и Джо Байденом в феврале 2021 года, — последний действующий российско-американский договор об ограничении взаимных ядерных потенциалов. Он запрещает россии и США иметь больше 1550 единиц ядерного оружия.



Накануне замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил о желании продлить договор, срок действия которого истекает в 2026 году. «Можно рассматривать как расширение договора, так и создание других механизмов по контролю над вооружениями», — предложил он, добавив, что СНВ-3 в нынешнем виде не охватывает новые виды российского оружия, а также «тысячи нестратегических ядерных вооружений в российском арсенале».