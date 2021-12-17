Россия вывела на боевое дежурство все имеющиеся у нее подводные лодки

14:36 19 Март Киев, Украина

В связи с учениями НАТО , которые пройдут в ближайшее время в акватории Черного моря, Российский Черноморский флот вывел в море все свои подводные лодки.

Об этом сообщают росСМИ.



"Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет", — заявил в оккупированном Севастополе командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Игорь Осипов.



"Это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств. Все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море," — сказал старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан I ранга Анатолий Варочкин.



Выход всех подлодок ЧФ России на боевое дежурство произошел накануне учений НАТО в Черном море.



"Морской щит 21" организованы ВМС Румынии и пройдут с 19 по 29 марта. Генштаб ВМС Румынии сообщил, что в учениях примут участие 18 боевых кораблей и 10 самолетов из восьми стран альянса, включая США.