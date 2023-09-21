Россия вводит ограничения на экспорт топлива

Российское правительство приняло решение ввести ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива с целью стабилизации внутреннего рынка топливных продуктов.
Об этом информирует официальный Телеграмм-канал правительства рф.
Эти временные меры призваны обеспечить более стабильное предложение топлива на внутреннем рынке и, как следствие, снизить цены на топливо для потребителей.
Для достижения этой цели правительство ранее увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.
Об этом информирует официальный Телеграмм-канал правительства рф.
Эти временные меры призваны обеспечить более стабильное предложение топлива на внутреннем рынке и, как следствие, снизить цены на топливо для потребителей.
Для достижения этой цели правительство ранее увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу.
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